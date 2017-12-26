شرطة جازان تُطيح بعصابة امتهنت القفز على المنازل وسرقتها

المواطن - عمر عريبي - جازان

تمكنت شرطة منطقة جازان من الإطاحة بعدد من المقيمين كونوا تشكيلا عصابيا امتهن القفز على المنازل وسرقتها، في غياب أهلها.

وفي التفاصيل تلقت شرطة جازان ممثلة في مركز شرطة جنوب مدينة جيزان عددا من البلاغات من مواطنين ومقيمين في أحياء متعددة من المدينة عن تعرض منازلهم لحوادث سرقات في أوقات وساعات مختلفة وخاصة في حال خلو المنازل من أصحابها في سفر أو الخروج للتنزه.

وأوضحت شرطة جازان أنه تم تشكيل فريق بحث وتحري من إدارة التحريات والبحث الجنائي لجمع البلاغات ومقابلة أصحاب المنازل ومعرفة الأسلوب الإجرامي لكل حادث وعمل التحريات اللازمة, وقد أبدى الفريق استعداده لتلك المهمة وتوغل بين أوساط الشباب ورصد كافة المواقع التي يمكن أن يكون للجناة تواجد بها حيث أوصلت تلك الإجراءات إلى تحديد هوية الجناة والذين اتضح أنهم من جنسية عربية يقيمون بطريقة غير نظامية وأن عددا منهم ربما يحاول المغادرة حيث تم عمل الكمائن والإطاحة بعدد منهم في كمائن متفرقة ومحكمة.

وأضافت شرطة جازان أنه وخلال التحقيقات معهم اعترفوا بتشكيل عصابة امتهنت القفز على المنازل وسرقتها وتصريف المسروقات بمعرفتهم في مواقع بعيدة عن الأنظار وعن مدينة جيزان وقد تركزت حوادث السرقات التي أقدموا على ارتكابها في حي المطار وحي الروضة حيث اعترفوا بأكثرمن ثلاثين حادثة استطاعوا الإدلال على مواقع ارتكابها ووجد عدد كبير منها مبلغا من أصحابها لدى الشرطة كما أفصح الباقون عن تعرض منازلهم للسرقة دون الإبلاغ.

وتم توثيق الاعترافات وصدقت شرعاً وأوقفوا رهن التحقيق واستكمال باقي الإجراءات وأشعرت النيابة العامة على ما تم حيال تلك الحوادث لينال الجناة عقابهم الشرعي لقاء ما بدر منهم من جرائم , وشرطة جازان تؤكد للجميع أنها بالمرصاد لكل من تسول له نفسه في الإخلال بأمن المواطن أو المقيم في المنطقة وأن تلك الأمور تحظى بمتابعة وتوجيهات مستمرة من سمو سيدي أمير المنطقة وسمو نائبه أيدهما الله وإشراف من مدير الأمن العام.







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