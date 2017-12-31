شرطة منطقة عسير تواصل حملة وطن بلا مخالف

المواطن - فهدالحقطاني - عسير

تحت إشراف مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي المشرف العام على الحملة الوطنية الشاملة “وطن بلا مخالف”، انطلقت الحملة لمتابعة أداء عدد من المواقع التي توافرت معلومات بتواجد مجهولي الهوية بها.

وانطلقت الحملات على امتداد طريق الملك عبدالله من مدينة أبها وحتى محافظة أحد رفيدة وكل القرى الواقعة شمال وجنوب هذا الطريق، إضافة إلى عدد من المواقع بمحافظة أحد رفيدة وهي: (المربع، عقبة المفجر، لزمة آل شواط، الصوح، طريق الهضب بما في ذلك مكب النفايات بمحافظة أحد رفيدة) وعلى ضوء ما تم رصده مسبقاً بكافة هذه المواقع من خلال خطة أمنية محكمة بمشاركة كل الجهات الأمنية المعنية والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش، أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التعامل معهم، أو تقديم الدعم لهم؛ تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات التي ستطبق على جميع الأطراف دون استثناء.







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