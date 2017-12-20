ضبط أكثر من 240 ألف مخالف منهم 77974 مخالفًا لنظام العمل

المواطن - الرياض

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، التي بدأت يوم الأربعاء الموافق 26 صفر 1439هـ، وحتى نهاية يوم الثلاثاء غرة ربيع الآخر، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي تمت في جميع مناطق المملكة، عن ضبط 240933 مخالفًا، منهم 131111 مخالفًا لنظام الإقامة، و77974 مخالفًا لنظام العمل، و31848 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 2933 شخصًا، 72% منهم يمنيو الجنسية، و26% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى، وتم ترحيل 2610 منهم، كما تم ضبط 49 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 508 أشخاص.

ورابعًا، بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 88 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 65 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين، وعددهم 23 سعوديًّا.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 14684 وافدًا مخالفًا، منهم 12680 رجلًا، و2004 نساء.

وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 33936 مخالفًا، وإحالة 34888 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 38544 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 50627 مخالفًا.







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