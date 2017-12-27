ضعف الدولار يرفع الذهب إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع

المواطن - متابعة

صعدت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أسابيع، مدعومة بضعف الدولار، بينما سجل البلاديوم أعلى مستوى له منذ فبراير 2001، بفعل القلق من نقص في المعروض.

وارتفع سعر الذهب للبيع الفوري 0.58% إلى 1282.31 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ الأول من ديسمبر عند 1283.72 دولار، بحسب “رويترز”.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 8.70 دولار أو 0.68 بالمائة لتبلغ عند التسوية 1287.50 دولار للأوقية.

ووجد المعدن النفيس دعمًا من توترات سياسية بشأن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وتراجع الدولار أمام العملات الرئيسية.







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