طرح تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء بهذه الأسعار

المواطن - مروة نبيل

طرحت شركة صلة الرياضية، اليوم الثلاثاء، تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين السعودي.

وأعلن حساب صلة الرسمي على “تويتر”، عن أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء، وجاءت كالتالي: الموحدة 25 ريالًا، الفضية 300 ريال، والذهبية 700 ريال، مُشيرًا إلى أنها تُباع عبر موقع مكاني الإلكتروني.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والفيحاء، يوم الأحد المقبل، الموافق 24 من شهر ديسمبر، في تمام السابعة و45 دقيقة مساء، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يقع الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة.







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