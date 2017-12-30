طريقة واحدة من مان يونايتد لضم نجم برشلونة

المواطن - محمد سمعة

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، رغبته في التعاقد مع الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع نادي برشلونة الإسباني.

ويسعى مانشستر يونايتد إلى تعزيز صفوفه الدفاعية؛ بسبب إصابة النجم الإيفواري إريك بايلي بجانب عدم نجاح السويدي فيكتور لينديلوف في التألق مع الشياطين الحمر.

وقالت تقارير صحافية: إن مورينيو مستعد لدفع 50 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع أومتيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وكان أومتيتي انضم إلى صفوف برشلونة في صيف عام 2016 قادمًا من نادي ليون الفرنسي.







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