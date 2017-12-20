طفل الخامسة يُبلغ الشرطة عن شخصية كرتونية شريرة

المواطن - متابعة

اتصل طفل في الخامسة من عمره، من ولاية ميسيسبي الأمريكية، بالشرطة للإبلاغ عن شخصية كرتونية حاولت سرقة هدايا الكريسماس في فيلم كرتوني كان يتابعه.

أثناء مشاهدته لفيلم كرتوني على هاتف والده النقال، اتصل الطفل تايلون بيتمان (5 سنوات) بالشرطة للإبلاغ عن شخصية كرتونية تدعى غرينش بعدما قامت بسرقة هدايا الكريسماس.

وعوضاً عن إفساد الأمر على الطفل، استجابت الشرطة للبلاغ وأرسلت دورية إلى منزل تايلون لتؤكد له بأن هدايا الكريسماس في مأمن من السرقة.

وقد قام أحد رجال الشرطة بالبحث عن دمية للشخصية الكرتونية، وقام بإحضارها إلى مركز الشرطة قبل أن يستدعي الصبي ووالده للتعرف على شخصية السارق. ووجهت الشرطة الشكر للطفل تايلون على غيرته واهتمامه بالقبض على اللصوص.

من الجدير بالذكر بأن غرينش هو الشخصية الخيالية الرئيسية في قصة للأطفال تحمل عنوان “كيف سرق غرينش عيد الميلاد؟”، بحسب ما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني.







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