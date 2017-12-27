طفل يقتل شقيقته طعنًا والسبب كومبيوتر

المواطن ـ وكالات

كشف مصدر من الشرطة الفرنسية، أنَّ شابًّا في الخامسة عشرة من العمر، قتل شقيقته بضربة سكين، في بلدة سارتروفيل بمنطقة إيفلين، شمال البلاد، إثر خلاف بشأن كمبيوتر.

وأوضحت الشرطة، أنَّ اتصالًا ورد إلى رقم الطوارئ الموحد، من رجل يقول إن ابنته البالغة من العمر 19 عامًا، تعرضت لوعكة، مشيرة إلى أنَّ “رجال الإسعاف وجدوا جرحًا في صدر الفتاة، التي توفيت متأثرة بإصابتها، على الرغم من كل الإسعافات التي قدمت لها”.

وبيّنت أنّه “تبين بشكل سريع أن شقيقها الصغير طعنها في صدرها، في فورة غضب أمام والدهما”، مؤكّدة أنّه “تم فتح تحقيق في هذه الحادثة، وأوقف الشقيق على ذمة التحقيق، وضبط سلاح الجريمة”.







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