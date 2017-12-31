طقس الأسبوع.. تشكلات سحبية تسبق بعصف ريح وتعقبها برودة

المواطن - الرياض

حذر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد صالح الزعاق، من انخفاض عابر لدرجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري.

وكتب الزعاق عبر تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الأسبوع الجاري سيشهد انخفاضًا عابرًا لدرجات الحرارة، يشمل المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من الشرقية والغربية من المملكة، لافتًا إلى أن الموجة الباردة ستصل اليوم الأحد وغدًا الاثنين المناطق الشمالية، ويومي الثلاثاء والأربعاء الوسطى وأجزاء من الشرقية والغربية.

وقال الزعاق: إن تشكلات سحبية تسبق بعصف ريح، وتعقبها برودة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية وسواحلها، في تبوك والعلا وتيماء وتمتد إلى الجوف والمدينة، والسمة السائدة هي البرودة على هذه المناطق من مساء الأحد والاثنين.

وفي وقت سابق، حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من تغيرات ملموسة بالطقس في عدد من مناطق المملكة.

وأكد الإنذار المبكر عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والقصيم، وحفر الباطن، وأجزاء واسعة من المنطقة الشرقية، ستتعرض إلى رياح نشطة مثيرة للغبار، مع تجمع للسحب الرعدية المنخفضة والمتوسطة، قد تهطل بسببها الأمطار.

ولفت إلى أن الحالة ستبدأ من التاسعة من مساء اليوم الأحد وحتى الحادية عشرة من مساء الثلاثاء 15/ 4/ 1439هـ.

وأضاف أنه سيكون هناك انخفاض ملموس في درجات الحرارة من مساء يوم غد الاثنين.







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