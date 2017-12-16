طقس بارد غدًا.. والحصيني: على الطلاب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة

المواطن - الرياض

أكد الباحث في المناخ وعضو تسمية الحالات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن يسود غدًا في بعض مناطق المملكة طقس بارد صباحًا معتدل نهارًا.

ونصح الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، الطلاب بارتداء ملابس شتوية ثقيلة، محذرًا سكان المدينة المنورة، والشرقية، ونجران، والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، من عدم ارتداء الملابس الشتوية المتوسطة، أما باقي المناطق فنصحهم بارتداء ملابس ربيعية.

وفي وقت سابق، توقع الحصيني، أن يسود منخفض الحرارة بداية من الخميس الماضي إلى اليوم السبت.

كما توقع الحصيني أن تكون البداية من المنطقة الشمالية ثم الوسطى، فالشرقية، والمدينة المنورة، ثم المناطق الجنوبية، مشددًا على ضرورة الحرص والحذر، خاصةً من جانب مرتادي البر والاستراحات.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :