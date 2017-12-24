طيران ناس يستمر بإطلاق وجهاته الجديدة ويصل إلى نيجيريا

المواطن - الرياض

أطلق طيران ناس، الناقل الوطني السعودي، رحلاته الدولية المباشرة إلى نيجيريا، من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة إلى مدينة كانو في نيجيريا، حيث يأتي هذا التوسع بعد أن أطلق طيران ناس في نوفمبر من هذا العام رحلاته إلى بيروت وبغداد.

وستقلع رحلات طيران ناس المجدولة من مطار جدة الدولي إلى مدينة كانو عبر رحلة واحدة أسبوعيًا، حيث ستكون الرحلة من مدينة جدة إلى مدينة كانو كل يوم جمعة في تمام الساعة 7:30 مساءً، ليزداد عدد الرحلات الأسبوعية قريبًا مع زيادة الطلب المتوقع.

وستخدم هذه الرحلات بشكلٍ أساسي ضيوف الرحمن القادمين لأجل الحج أو العمرة، حيث ستوفر هذه الرحلات خيارات جديدة ومستمرة للمسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين إلى نيجيريا، بالإضافة إلى أنّ هذه الرحلة ستخدم المسافرين بين البلدين لأجل الأعمال التجارية المشتركة وزوار مدينة كانو المفعمة بالحياة وألوانها الإفريقية الزاهية.

ويعتبر طيران ناس، الفائز بجائزة أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط في مناسبتين لهذا العام بدبي وباريس، من أكثر شركات الطيران في المنطقة التي تتوسع في وجهاتها لتغطي احتياجات ضيوفها المسافرين، سواءً كانت وجهات داخل المملكة أو خارجها.

ويأتي توسّع طيران ناس بالوصول إلى نيجيريا امتدادًا لنجاحاته في خدمة الحجاج والمعتمرين، إذ ينقل طيران ناس ما يقارب 200 ألف حاج سنويًا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ابتداءً من العام المقبل بسبب الوجهات التي يخطط طيران ناس على افتتاحها في قارتي إفريقيا وآسيا.

وتعليقًا على الرحلات الجديدة قال الأستاذ بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس،:”نهدف في طيران ناس إلى خدمة ضيوفنا المسافرين أيًا كانت احتياجاتهم، لا سيما ضيوف الرحمن الذين نتشرف جدًا بخدمتهم وتوفير كل التسهيلات ليصلوا المملكة ويؤدوا شعائر الحج والعمرة. وتعتبر رحلة طيران ناس من جدة إلى كانو استمرارًا لرحلات جديدة ستتبعها وتخدم العديد من فئات ضيوفنا المسافرين وتلبي احتياجاتهم”.

وستكون رحلة طيران ناس الجديدة من جدة إلى كانو متاحة للحجز على جميع قنوات طيران ناس، حيث يمكن الحجز من خلال الموقع الإلكتروني لطيران ناس (هنا)، أو تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية أو عبر التواصل مع مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234.







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