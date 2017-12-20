ظاهرة غريبة في بطولة خليجي 23

المواطن - مروة نبيل

تستضيف الكويت منافسات كأس الخليج العربي “خليجي 23″، خلال الفترة من 22 ديسمبر الجاري وحتى الخامس من شهر يناير المقبل، وذلك بمشاركة ثمانية منتخبات، وتشهد البطولة ظاهرة غريبة من نوعها.

عادة ما تشهد بطولات القارية والدولية سطوح نجوم العديد من اللاعبين، ولكن دورة “خليجي 23” تحديدًا يتوقع أن تشهد ميلاد مدربين جُدد في سماء الملاعب الخليجية، حيث إن مدربي المنتخبات في كأس الخليج العربي يُشاركون للمرة الأولى في مسيرتهم بالبطولة.

وتضم بطولة “خليجي 23” 8 مدربين، وهم: الصربي بوريس بونياك، مدرب الكويت، الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش، المدير الفني للمنتخب السعودي، الإيطالي ألبرتو زاكيروني مدرب الإمارات، والتشيكي ميروسلاف سكوب، مدرب البحرين.

كما يتواجد في دورة كأس الخليج العربي، كل من: الهولندي بيم فيربيك، مدرب عمان، الإثيوبي أبراهام مبراتو، مدرب اليمن، والإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني للمنتخب القطري، بالإضافة إلى العراقي باسم قاسم، الذي يقود منتخب بلاده، ويُعتبر المدرب المحلي الوحيد في “خليجي 23”.







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