أمر ملكي بترقية 427 عضوًا في النيابة العامة

المواطن - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، أمرا ملكيًا يقضي بترقية 427 عضوًا في النيابة العامة بمختلف المراتب .

وثمن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب, الأمر الملكي الكريم، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – لجهاز النيابة العامة، واهتمامه الكبير والمستمر بشؤونه الوظيفية، وحرصه الدائم على تحقيق المزيد من التطلعات نحو هذا المرفق الحيوي في بُعده القضائي المهم .

ورفع معاليه شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يلقاه جهاز النيابة العامة من الدعم المستمر والمتابعة الدؤوبة، سائلاً المولى جل وعلا أن يوفق الأعضاء المشمولين بالترقيات في مهامهم، وأن يكونوا عند حسن الظن بهم، وأهلاً للاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم .







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :