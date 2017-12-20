الإطاحة بـ3 وافدين في جدة أطلقوا النار على 4 نساء رفضن مرافتهم

المواطن - جدة

أطاحت شرطة مكة بـ3 وافدين تحرشوا بأربع نساء في جدة وأطلقوا النار عليهن بعد أن رفضن مرافقتهم.

وصرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي عن تلقي شرطة محافطة جدة بلاغ مركز العمليات الأمنية الموحدة ( ٩١١ ) عن تعرض أربع مقيمات من الجنسية الآسيويه لإطلاق النار من قبل سيارة يستقلها ثلاثة أشخاص حاولوا التحرش بهن ودفعهن إلى مرافقتهم قبل أن يقوم أحدهم بإشهار سلاح من نوع مسدس وإطلاق النار نحوهن.

وأضاف: أدى ذلك إلى إصابة إحداهن بكتفها وإصابة زميلاتها بسحجات وجروح نتيجة محاولتهن الهرب ثم فر الجناة لجهة غير معلومة .

وأوضح أنه لأهمية الحادثة وشناعة ما أقدم عليه الجناة فقد تم تشكيل فريق مختص في أعمال البحث والتحري لتعقب الجناة وجمع المعلومات على كافة الأصعدة حيث أسفرت تلك الملاحقة عن تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم وهم (مقيمان وثالث مخالف لنظام الإقامة ) وقد عثر على السلاح المستخدم والسيارة التي كانوا يستقلونها وتم إحالتهم بعد استيفاء إجراءات الاستدلال للنيابة العامة .

وختم بقوله: وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.







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