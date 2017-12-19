الخدمة المدنية تدعو المتقدمين على الوظائف الهندسية للمراجعة النهائية

دعت وزارة الخدمة المدنية، الثلاثاء (19 ديسمبر 2017)، 196 مواطناً من المتقدمين على الوظائف الهندسية والمعلن عنها في تاريخ 05-03-1439هـ، لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارًا من الأحد القادم (06- 04- 1439هـ) وحتى الخميس (17- 04- 1439هـ)، لاستكمال إجراءات ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية لمباشرة مهام وظائفهم.

وطالبت وزراة الخدمة المدنية المتقدمين باصطحاب الوثائق التالية: (الهوية الوطنية، وأصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، ومعادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة إلى مفاتيح المعدل).

وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن المعلنة أسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان والأفضلية لغير التربويين ثم التربويين، بناءً على عناصر المفاضلة (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني (تقييم1/رجال)، أقدمية التخرج، ثم الرغبات المكانية).

وأكدت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف موضحة بأن الوظائف المتبقية من الإعلان إما لم يتقدم عليها أحد أو رشح من تقدم عليها على إحدى رغباته الأفضل.

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