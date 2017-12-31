الديوان الملكي الأردني يحذر من شائعات مغرضة حول 3 أمراء

المواطن - عمان

رد الديوان الملكي الأردني مساء أمس السبت، على ما تناقتله بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي من إشاعات وادعاءات باطلة ملفقة مغرضة تشيع لأكاذيب تسيء إلى الأمراء فيصل بن الحسين وعلي بن الحسين وطلال بن محمد.

وأكد الديوان الملكي الهاشمي أنه سيلاحق قانونيًا كل من ينشر هذه الأكاذيب، والمزاعم الباطلة بحق الأمراء والأسرة الهاشمية والتي تهدف إلى الإساءة إلى الأردن والنيل من مؤسساته.

وأضاف بيان الديوان الملكي الهاشمي “لن تمر مثل هذه الأكاذيب على شعبنا الوفي، ولن تمس وحدته الوطنية، والعلاقة المتينة الراسخة بين أبناء الشعب الأردني والعائلة الهاشمية”.

وكان ملك الأردن عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة قد وجه إليهم رسائل شكر وتقدير بعد إحالتهم على التقاعد من القوات المسلحة الأردنية، حيث كانوا من خيرة ضباط الجيش العربي أوفياء مخلصين في خدمة الأردن وشعبه.

وكان الملك عبدالله الثاني قد أحال إلى التقاعد ضباطًا من بينهم أمراء من الأسرة المالكة.







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