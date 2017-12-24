عاجل.. العقوبات تنهال على الأهلي والعويس.. وإيقاف الزهراني مدى الحياة

المواطن – مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن العديد من القرارات على النادي الأهلي وحارس مرماه محمد العويس، عبر حساب الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليُسدل بذلك الستار على القضية الرياضية الأشهر خلال الفترة الماضية.

ألزمت اللجنة النادي الأهلي، وثنائي الفريق محمد العويس وتيسير الجاسم، بالإضافة إلى عضو شرف النادي، بدفع غرامة مالية قدرها مليون ريال لكل منهما، ودفعها خلال 30 يومًا؛ وذلك لمخالفتهم المادة 77 من لائحة الانضباط والأخلاق.

وقررت اللجنة إلزام وسيط اللاعبين، تركي الزهراني، بدفع غرامه مالية قدرها مليون ريال، وحرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة، وإلزامه بسداد الغرامة خلال 30 يومًا من تاريخ القرار، لمخالفته المادة 77 من لائحة الانضباط.

وجاءت عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق، على خلفية انتقال محمد العويس من نادي الشباب إلى الأهلي، وذلك بعد تغيبه عن حضور تدريبات الليوث عقب نهاية معسكر المنتخب السعودي في أبو ظبي؛ وظهوره عبر “تويتر” لإبداء رغبته في الانتقال للراقي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :