عاجل .. الكشف عن إصابات بإنفلونزا الطيور في سوق العزيزية بالرياض

المواطن - واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم عن إصابة عدد من الطيور بمرض إنفلونزا الطيور (H5N8) في سوق العزيزية بمدينة الرياض، بعد ورود بلاغ أمس عن حالات نفوق طيور، مصحوبة بأعراض تنفسية وعصبية .

وبينت الوزارة أنه حال ورود بلاغ إلى الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ بوزارة البيئة والمياه والزراعة يفيد بنفوق ملحوظ في الطيور، باشرت فرق الطوارئ البيطرية بالوزارة موقع الإصابة، وأخذت عينات من الطيور المصابة والنافقة والمخالطة، فحصتها في مختبر التشخيص البيطري بالرياض، اتضح وجود إصابة مؤكدة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في الدجاج البلدي والرومي والبط.

كما بدأت الوزارة مباشرة التنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى وزارة الصحة لتطبيق إجراءات الوقاية وخطط الطوارئ لمرض إنفلونزا الطيور، وإغلاق كامل السوق، إضافة إلى فرض حظر لدخول وخروج الطيور وبيعها وتداولها في السوق.

وأكدت الوزارة أن منظمة الصحة العالمية WHO لم تسجل حالات إصابة في الإنسان من نوع H5N8 حتى تاريخه، مع إشارتها إلى عدم توقع أي إصابات بشرية من هذا النوع. وطمأنت الوزارة أنها تواصل أعمالها الدورية في الفحص والتقصي لمشاريع الدواجن، وأسواق الطيور في كافة مناطق المملكة، حرصاً على سلامة المستهلكين والمخالطين، ومشاريع الثروة الحيوانية.

وبينت الوزارة أن الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ تعمل على مدار الساعة، كما أن الفرق الميدانية تباشر أعمالها للمتابعة والرقابة، داعية مربي ومنتجي الدواجن وأصحاب المزارع والمواطنين والمقيمين بسرعة إبلاغ الوزارة عن أي حالة اشتباه بهذا المرض وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني للغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ (8002470000) على مدار الساعة، موضحة أنها ستنشر تقارير دورية عن الوضع القائم، وعمل الوزارة للقضاء على المرض.







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