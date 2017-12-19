الملك سلمان يقر الميزانية السعودية 2018.. (783) ملياراً إيرادات و(978) ملياراً مصروفات

المواطن - الرياض

أقرَّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ، قبل قليل الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2018، حيث بلغت الإيرادات المتوقعة فيها (783) مليار ريال، فيما يتوقع أن يصل حجم الإنفاق إلى (978) مليار ريال وذلك بعجز يقدر بـ (195) مليار ريال.

وتهدف المملكة خلال السنوات الحالية إلى تنويع مصادر الدخل من خلال تعظيم الدخول غير النفطية عبر تشجيع السياحة والصناعة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات.

كما تهدف المملكة في ميزانية 2018 إلى الاستمرار في ترشيد الإنفاق الحكومي ودعم المواطن نقديًا عبر برنامج حساب المواطن.







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