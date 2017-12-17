مدير جامعة الإمام بخير بعد تعرضه لمحاولة إعتداء
لم تثنه محاولة الاعتداء عن حضوره لفعاليات الندوة والتي أقيمت مساء اليوم

مدير جامعة الإمام بخير بعد تعرضه لمحاولة إعتداء

2017/12/17
الساعة 12:00 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تعرض عضو هيئة كبار العلماء مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سليمان أبا الخيل، لاعتداء فجر السبت .

وكشف المتحدث الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أحمد الركبان، عن حالة مدير الجامعة الدكتور سليمان أبا الخيل، حيث قال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر” : “معالي مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ أ.د. سليمان أبا الخيل بخير وصحة ولله الحمد، وما تعرض له من محاولة اعتداء فجر اليوم ( السبت)  لدى الجهات المختصة وهي بدورها تقوم بواجبها في بلد الأمن والأمان”.

وشدد على أن “لم تثنه محاولة الاعتداء عن حضور معاليه لفعاليات ندوة والتي أقيمت مساء هذا اليوم”.

 


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