عاجل .. هنا أسعار البنزين الجديدة في السعودية

المواطن - واس

نشرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أسعار البنزين في السعودية الجديدة‎.

وقالت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الأحد، “إلحاقا ببيان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الصادر بتاريخ 24 ربيع الأول 1439هـ الموافق 12 ديسمبر 2017 ، حول خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة ( المشتقات النفطية المحلية) التي تهدف إلى تقليص النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي لمنتجات الطاقة في المملكة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية وتعزيز استدامتها، فقد تقرر تطبيق الأسعار الموضحة في الجدول أدناه، مع نهاية آخر ساعة في يوم الأحد 13 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 31 ديسمبر 2017م، أي ابتداء من الساعة الثانية عشرة؛ منتصف الليل وبداية يوم الاثنين 14 ربيع الأخر 1439هـ الموافق 1 يناير 2018م”.

ولفتت إلى أن أسعار البنزين في السعودية الجديدة‎ ستكون وفقًا لما يلي:

المنتج السعر ( ريال / لتر )

بنزين 91 ب 37 ر 1

بنزين 95 ب 04 ر 2

الديزل ( للصناعة والمرافق ) 378 ر 0

الديزل ( النقل ) ( لم يتغير السعر الأساسي السابق ) 47 ر 0

الكيروسين ( لم يتغير السعر الأساسي السابق ) 64 ر 0

الأسعار أعلاه تشمل على ضريبة القيمة المضافة.

ومن الجدير بالذكر أن الجهات الرقابية تقوم بمراقبة الأسواق لضمان تطبيق الأسعار، وعدم التلاعب بها، وعدم انقطاع الامدادات، وأن العقوبات النظامية ستطبق بحق كل من يرفع الأسعار قبل الموعد المعلن، أو يتوقف عن توفير المنتجات، كما ستقدم شركة أرامكو السعودية لعملائها معلومات تفصيلية توضح آليات تطبيق هذه الأسعار.







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