عاملان قد يؤديان إلى رحيل حسام غالي عن النصر

المواطن - محمد سمعه

فشل المصري حسام غالي، لاعب نادي النصر، في إثبات ذاته مع العالمي منذ الانضمام له في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من النادي الأهلي المصري.

وفضّل غالي الانتقال إلى نادي النصر وخوض تجربة الاحتراف في الدوري السعودي للمرة الثانية بعدما سبق له الانتقال للنصر في عام 2009 قادماً من الدوري الإنجليزي.

ولم ينجح غالي في كسب ثقة جماهير النصر منذ انضمامه للفريق وذلك بسبب سوء نتائج الفريق في الجولات الأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

كما أن المشكلات التي حدثت في الفترة السابقة بسبب شارة القيادة ما بين غالي وبعض من لاعبي نادي النصر تسببت في هبوط مستواه بالإضافة إلى عدم قيادته للفريق لتحقيق النتائج الإيجابية.

وقد يفكر غالي في الرحيل عن العالمي خلال الفترة المقبلة بسبب عدم قدرته على اللعب وإظهار مستواه الحقيقي بجانب عدم قدرة جماهير النصر على رؤية الجديد منه.

ويتواجد النصر حالياً في المركز الثالث برصيد 24 نقطة بفارق 6 نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني وبفارق 7 نقاط عن النادي الأهلي.







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