عبدالله بن زايد مخاطبًا الحوثي: الرياض يحفظها الله .. أما أنت يا تابع إبليس فمن يحميك؟

المواطن - الرياض

استنكر وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد استهداف الحوثي للعاصمة السعودية الرياض اليوم بصاروخ بائس تم تدميره دون خسائر.

وقال عبدالله بن زايد في تغريدة له عبر تويتر: الرياض محفوظه بإذن الله أما أنت يا من تتبع إبليس من يحميك.

وكان المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أكد أنه في ظهر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2017م رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي انطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة .

وأفاد بأن الصاروخ كان باتجاه مناطق سكنية مأهولة بالسكان بمنطقة الرياض ، وتم ـ بحمد الله ـ اعتراضه وتدميره جنوب الرياض دون وقوع أي خسائر .

وأضاف المالكي أن السيطرة على الأسلحة البالستية ذات التصنيع الإيراني من قبل المنظمات الإرهابية ومنها ميليشيا الحوثية المسلحة المدعومة من إيران تمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاقها باتجاه المدن الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن استمرار الميليشيات في استهداف المدن بالصواريخ الباليستية دليل واضح على استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في استخدام المنافذ المستخدمة للأعمال الإغاثية في تهريب الصواريخ الإيرانية إلى الداخل اليمني بكل الطرق والوسائل في انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .







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