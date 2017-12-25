عبدالله صالح: الفريق الثاني للأخضر خطير لهذا السبب

المواطن - مروة نبيل

أشاد المشرف على المنتخب الإماراتي، عبدالله صالح، بالمنتخب السعودي، مؤكدًا أنه فريق منظم ويُقدم كرة جميلة، وذلك بعد تعادل الفريقين بدون أهداف في المباراة التي أُقيمت، مساء اليوم الاثنين، في كأس الخليج العربي “خليجي 23”.

وقال عبدالله صالح في تصريحات صحافية، بعد مباراة الأخضر والإمارات: “واجهنا منتخب السعودية المنظم والمحترف، الذي يقدم كرة جميلة، وأتوقع وصوله إلى أبعد دور في البطولة، لما لديه من لاعبين على مستوى عالٍ، يقدمون جملًا تكتيكية متميزة”.

وأضاف المشرف على المنتخب الإماراتي، قائلًا: “من وجهة نظري، هذه المجموعة أخطر من الصف الأول للمنتخب السعودي؛ لأنهم غير معروفين، بعكس لاعبي المنتخب الأول، الذين يعرفهم الجميع”.

واختتم صالح تصريحاته الصحافية قائلًا: “كان علينا الظهور بمستوى أفضل، وأتمنى أن يتحسن الأداء، في مباراتنا الأخيرة بالمجموعة أمام الكويت”.

يُذكر أن المنتخب السعودي يتصدر المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي برصيد 4 نقاط، وبنفس عدد النقاط يحتل المنتخب الإماراتي المركز الثاني، ثم عمان في المرتبة الثالثة بـ3 نقاط، وأخيرًا الكويت بدون رصيد.







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