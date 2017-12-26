عربة الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها لمنسوبي ومراجعي أمانة الباحة

المواطن - الباحة

بدأت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة، اليوم الثلاثاء بتقديم خدماتها لعموم منسوبي أمانة منطقة الباحة ومراجعيها، وذلك لمدة ثلاثة أيام تستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وتشتمل الخدمات المقدمة في الوحدة المتنقلة الخاصة بالأحوال المدنية، كافة خدمات السجل المدني، من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية (الزواج، الطلاق، الوفاة، الولادة) وغيرها.

من جانبه، أكد المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن الوحدات المتنقلة ستواصل عملها الدؤوب والتنقل بين مناطق ومحافظات المملكة، بهدف مساعدة المواطنين على إنهاء إجراءاتهم داخل القطاع في وقت قياسي دون تكبد عناء زيارة المكاتب.







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