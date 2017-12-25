عرض سينمائي لعملية تكميم في سعود الطبية

المواطن - الرياض

عقدت مدينة الملك سعود الطبية مؤتمرًا طبيًا عالميًا عن جراحة البدانة والمتخصص في” تحويل مسار المعدة المصغر”، تحت رعاية معالي وزير الصحة د. توفيق بن فوزان الربيعة، والذي يجمع خبراء عالميين ومحليين في جراحة المناظير والسمنة، وجرى فيه نقل مرئي مباشر لعملية البدانة من غرفة العمليات .

وأكدّ المدير العام التنفيذي ومدير مركز جراحة البدانة بالمدينة د. هيثم بن محمد الفلاح، أهمية الحد من ظاهرة السمنة، التي باتت تشكل ناقوس خطر في حياة مجتمعنا.

ونوّه د. الفلاح إلى أننا بحاجة لعدة حلول للحد منها، ومن هنا تكمن أهمية المؤتمر في البحث عن الحلول، وتأتي في مقدمتها: تحويل المسار المصغر، وهي من العمليات التي بدأت تنتشر بشكل تدريجي في العالم، وبدأت تظهر في المملكة.

وأشار د. الفلاح إلى أن عمليات تكميم المعدة تُعد من الأكثر شيوعاً في العالم، حيث إن إيجابياتها تتمثل في الاستجابة الجيدة للمرضى، وفترة شفائهم السريعة، كما أن لها تأثيراً جيداً على مرضى السكري وضغط الدم، ناصحًا في الوقت نفسه المرضى الذين يعانون من السمنة في مراجعة مراكز طبية متخصصة ذات خبرة وتجربة طويلة في هذا المجال.

وأوضح د. الفلاح بأن المؤتمر يهدف إلى بحث كل ما يتعلق بـ “تحويل مسار المعدة” من خلال أوراق عمل وبحوث طبية وتطبيقية، واختيار أفضل الحلول بما يتناسب مع حاجة المرضى في مجتمعنا.

وختم د. الفلاح حديثه، لافتًا إلى أن اللقاء يدرس التطورات في مراكز جراحة البدانة، وإعداد المرضى، إلى جانب دراسة الإجراءات والتسهيلات التي تحتاجها المراكز.







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