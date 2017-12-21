عروض السومة شفهية.. وهذا موقف الأنصاري وفيلانويفا من التجديد

المواطن - مروة نبيل

كشف وكيل أعمال اللاعبين، عبدالله الجاسم، عن حقيقة تلقي النجم السوري عمر السومة، المحترف في صفوف النادي الأهلي، عروضًا للرحيل عن الراقي.

وقال عبدالله الجاسم، خلال تصريحاته لبرنامج “الملعب” على القنوات الرياضية السعودية: “كل العروض التي وصلت لعمر السومة هي شفهية فقط، ولا يوجد أي عرض رسمي مقدم له.. والمتبقي من عقد عمر السومة مع النادي الأهلي سنة ونصف فقط”.

وعن نجوم نادي الاتحاد، قال وكيل أعمال اللاعبين: “أبدت إدارة نادي الاتحاد الرغبة في تجديد فيلانويفا وفهد الأنصاري، وهناك قبول من الطرفين، لكن لم يتم التجديد حتى الآن.. وكل المفاوضات مع الثلاثي سييرا والأنصاري وفيلانويفا هي شفهية فقط حتى الآن”.

وتابع: “لا أتوقع أن يكون هناك تغييرات كثيرة في اللاعبين المحترفين الموجودين مع عبدالله الجاسم، هناك ناديان فقط يفاوضون بعض اللاعبين ممن أدير أعمالهم، والجولتان القادمتان سوف تشهدان مفاوضات جدية لبعض اللاعبين ممن يعملون تحت إدارتي”.







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