علي النمر موهبة كروية تلمع في سماء كأس الخليج.. تعرف عليه

المواطن – مروة نبيل

نجح علي النمر في لفت الأنظار إليه خلال مباراة السعودية والإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 23″، بعدما شارك في اللقاء كأساسي عقب شعور نجم النصر أحمد الفريدي، بآلام عضلية.

ولد علي النمر صاحب الأصول اليمنية في المملكة العربية السعودية، يوم 25 من شهر أغسطس لعام 1991، ويُشبه في الشكل نجم العين والمنتخب الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري، الذي يعتبره لاعب الأخضر مثله الأعلى.

وعلى الرغم من الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها على النمر ولكنه غير مرتبط بنادٍ حتى الآن، وتم اكتشاف صاحب القميص رقم 8 مع الأخضر، عبر أكاديمية الشلهوب يونايتد، التي يمتلكها محمد الشلهوب، قائد نادي الهلال الحالي.

ولفت علي النمر الأنظار إليه في بطولة الجاليات بالسعودية‎، والتي فاز بلقبها مع اليمن في عام 2014، ويتألق اللاعب بشدة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ويتم تلقيبه بـ”عموري السعودي”؛ نظرًا لتشابه طريقة لعبه مع أسلوب وطريقة لعب النجم الإماراتي.

ويُعتبر علي النمر هو مفاجأة مباراة السعودية والإمارات، وكلل مجهوده في اللقاء الذي جمع الفريقين في كأس الخليج العربي، وانتهى بالتعادل السلبي، بالحصول على جائزة أفضل لاعب، وفي حالة استمراره على هذا الأداء سيكون له دور هام مع الأخضر خلال المنافسات المقبلة.







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