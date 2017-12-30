عمره 12 عامًا.. خطبة طفل على طفلة في مصر يثير الغضب

المواطن - القاهرة

تسببت صور خطوبة طفلين في الفيوم، جنوب غرب القاهرة، في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لأن الطفل عمره 12 عامًا والعروس تكبره بـ4 أعوام.

وشهدت قرية منشأة رحمي بمركز أطسا بالفيوم الواقعة قبل يومين، حيث تمت خطبة الطفل أحمد شعبان عيد على عروسه بالمخالفة للقوانين المصرية التي تجرّم زواج الأطفال وتشترط إتمام العروس لسن ١٨ عامًا لإتمام الزواج.

وبرر أهالي القرية ما حدث بأن العريس الطفل هو الابن الوحيد لوالديه اللذين أنجبا العديد من البنات، ورغبت الأسرة في تعجيل خطبة ابنها الصغير رغم صغر سنه تمهيدًا لتهيئته للزفاف لحين بلوغ العروس السن القانونية.

وطالب نشطاء مصريون بمحاكمة الأسرتين، خاصة أن السلطات المصرية سبق أن أحالت أصحاب حالات مماثلة إلى المحاكمة.







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