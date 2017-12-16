غدًا.. قوات الأمن الخاصة تفتح القبول لحاملي الشهادات الجامعية والثانوية

المواطن - الرياض

أعلنت قوات الأمن الخاصة عن فتح باب القبول والتسجيل خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحًا يوم غد الأحد، وحتى يوم (الخميس) الموافق 4/ 3/ 1439هـ الساعة العاشرة صباحًا، وذلك عبر موقع بوابة التوظيف الإلكترونية بوزارة الداخلية لحاملي الشهادة الجامعية المتوسطة وخريجي الدبلومات التي مدتها (سنتان)، وحاملي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها؛ للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة على النحو التالي:-

وكيل رقيب أمن: الشهادة الجامعية المتوسطة.

عريف أمن: دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة.

جنود أمن: الثانوية العامة.

واشترطت قوات الأمن الخاصة ما يلي:

– أن يكون المتقدم سعوديَّ الأصل والمنشأ، ويُستثنى مَن نشأ مع والديه أثناء خدمتهم في خارج المملكة.

– ألا يقل عمر المتقدم عن (17) سنة ولا يزيد عن (30 ) سنة، وأن يكون حَسَن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألا يقل طول المتقدم عن (170سم)، وألا يكون متزوجًا من غير سعودية، وألا تكون له خدمة سابقة بأي جهة حكومية.

– ألا يقل التقدير عن جيد مع ضرورة حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب، وأن يكون لائقًا طبيًّا وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.







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