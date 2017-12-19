فتح باب التسجيل الإلكتروني للمشاركة في جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن .. غداً

المواطن - الرياض

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للراغبين بالمشاركة في جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن غداً، ويستمر التسجيل إلى يوم السبت ٣ جماد الأولى ١٤٣٩هـ الموافق ٢٠ يناير ٢٠١٨م، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني: – www.alaibilfestival.com.

كما حددتْ إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل 52 شرطاً للتسجيــل والمشاركة في جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن، الذي سيبدأ يوم الأربعاء 7 / 5 / 1439هـ الموافق 24 / 1 / 2018م ويستمر حتى يوم الخميس 15 / 5 / 1439هـ الموافق 1 / 2 / 2018م.

وأوضح المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل سلطان البقمي أن عدد أشواط مسابقة جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن 228 شوطاً، وقُيّمتْ المبالغ المرصودة لسباقات الهجن فبلغت 95,808,000 ريال، موزَّعة على 2172 جائزة، داعياً جميع المشاركين ومن يحضر المهرجان، إلى الإسهام في إنجاح المهرجان والشراكة في تحقيق أهدافه التراثية والوطنية، متمنياً للمشاركين التوفيق والنجاح، ومؤكداً على الثوابت الوطنية وأهمية توفير بيئة مناسبة للمسابقة ولأفراد المجتمع المشاركين لفائدتهم الاقتصادية والثقافية والتراثية خلال مدة المهرجان.







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