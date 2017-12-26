فريق تركي يُقرر مساعدة نجمه السابق بعد تفكيره في الانتحار بهذه الطريقة

المواطن - محمد سمعه

قرر نادي جالطة سراي التركي مساعدة ومساندة نجمه الإيفواري السابق إيمانويل إيبوي وذلك بعد تصريحات الأخير عن حياته الصعبة.

وكان إيبوي أكد في تصريحات سابقة له أنه فكّر في الانتحار في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية بسبب الإفلاس والفقر الذي تعرَّض له، بجانب المشكلات التي واجهها في حياته الخاصة حيث انفصال زوجته عنه.

وقالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية: إن جالطة سراي سيساعد إيبوي عن طريق تقديم وظيفة مدرب له بأكاديمية النادي التركي من أجل تحسين أوضاعه المعيشية.

يُذكر أن إيبوي لعب مع الآرسنال الإنجليزي في الفترة الماضية ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2006 مع الجانرز ضد نادي برشلونة الإسباني.







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