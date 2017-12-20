فضيحة قطرية في بروكسيل: 140 مليون يورو للإخوان في 5 سنوات

المواطن - الرياض

كشف سياسيون وخبراء مكافحة الإرهاب في أوروبا مدى مساهمة قطر في دعم الإرهاب والمؤسسات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

وخلال مؤتمر عُقد في البرلمان البلجيكي بالعاصمة بروكسيل، اليوم الأربعاء، قدم المحقق الدولي والخبير الاستخباراتي الأميركي، ستيفين ميرلي، عرضًا وتحقيقًا حول دعم قطر عبر جمعية قطر الخيرية للجماعات المتشددة، وخاصة الإخوان في بلجيكا.

وأوضح أن “قطر ومن خلال جمعية Qatar Charity قدمت خلال 5 سنوات أكثر من 140 مليون يورو لجمعيات ومؤسسات تابعة لجماعة الإخوان”.

وتابع: “قطر تدعم عددًا كبيرًا من النشاطات والمؤسسات التابعة لتلك الجماعات”، مؤكدًا أن هناك ارتباطًا كبيرًا بين جماعة الإخوان والإرهاب.

أما ناديا سمينيت، النائب في البرلمان البلجيكي وعمدة مدينة لوندرزيل، فاعتبرت أنه لا يجب بأي شكل من الأشكال استعمال الدين في أي من عمليات دعم الجماعات السياسية، مشددة على ضرورة وقف كافة أنواع دعم الجماعات المتطرفة.

ورأى جاك ميارد، عضو شرفي في البرلمان الفرنسي، أن الجماعات المتشددة، وخاصة جماعة الإخوان، تحاول السيطرة على المجتمعات لتطبيق أيديولوجياتهم.







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