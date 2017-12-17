فيديو مذهل.. سحابة تقسم السماء إلى نصفين

فيديو مذهل.. سحابة تقسم السماء إلى نصفين

2017/12/17
الساعة 1:22 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

شهدت مدينة شانتو بجنوب الصين حادثا غير عادي لسحابة تقسم السماء إلى نصفين.


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