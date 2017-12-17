2017-12-17 دياب الرئيسيةتيوب المواطن فيديو مذهل.. سحابة تقسم السماء إلى نصفين فيديو مذهل.. سحابة تقسم السماء إلى نصفين 2017/12/17 الساعة 1:22 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 2365 0 طباعة المواطن - متابعة شهدت مدينة شانتو بجنوب الصين حادثا غير عادي لسحابة تقسم السماء إلى نصفين. شاركنا بتعليقك إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. إقرأ ايضا : تراجع عجز ميزانية السعودية إلى 8% في 2018 بالفيديو .. صقورٌ في السماء وأسودٌ على الأرض يحبطون الخيبة 81 للحوثي فيديو جديد يظهر لحظة اعتراض صاروخ حوثي فوق الرياض "> المزيد من الاخبار المتعلقة : حساب المواطن حساب المواطن ينفي أرقام المبالغ المتداولة.. الخميس المقبل الاستحقاق والصرف ترقب أول دفعة من حساب المواطن الخميس وجميع التساؤلات ستجد الإجابة الخميس موعد صرف أول دفعة من الدعم في حساب المواطن.. والفئات المستحقة 3 استفسارات مهمة رد عليها حساب المواطن.. أبرزها نتائج الأهلية حساب المواطن يدعم الموقوفة خدماتهم لـ6 أشهر فقط انفوجرافيك المواطن شاهد انفوجرافيك المواطن : قصة تراجع القرضاوي يرويها المستشار القحطاني انفوجرافيك المواطن : محمد بن سلمان.. قائد التغيير في السعودية انفوجرافيك المواطن : هنا أبرز ماقاله ولي العهد لتوماس فريدمان حوارات رفضها الوطن واحتضنها الغرب.. مشاعل العرادي توضح لـ”المواطن” سر اكتشاف جينات نباتية لإنتاج النفط الحيوي محلل سياسي فرنسي لـ”المواطن”: موقف السعودية من قرار ترامب بشأن القدس منطقي ويبيّن أبعاد القنبلة الأميركية الكاتب السعيد لـ”المواطن”: استقالة الحريري بداية مواجهة أذناب طهران وحزب الشيطان خبير في الشؤون الإيرانية لـ”المواطن”: طهران في ورطة كبرى المستشار المالي لبنك إنجلترا لـ”المواطن”: خطّة محمد بن سلمان نبع للأموال عبر الاستثمار الرياضة العالمية تعليق رئيس الفيفا حول فشل إيطاليا في الصعود للمونديال نجم اليوفي يُغازل برشلونة وريال مدريد للتعاقد معه كريستيانو رونالدو يختار صفقة مميزة للريال من الدوري الإيطالي خطة مان سيتي لإبعاد نجمه عن أعين برشلونة وريال مدريد إدارة مانشستر سيتي تُجهز هدية للفيلسوف جوارديولا السياحة والسفر بالصور.. سياحة سلوفينيا ترحب بزوار الخليج عبر برامج سياحة شتوية بالصور.. الشتاء اللندني والتجربة في الأشهر الباردة الدافئة سلطان بن سلمان: طفرة سياحية قوامها 32 متحفًا بتمويل 5 مليارات ريال لأول مرة.. السياحة العالمية تطلق أوسكار الإعلام السياحي العربي بـ28 جائزة تونس.. السياحة تشهد انتعاشة واضحة والأمن كلمة السر تيوب المواطن شاهد.. مقلب شامبو يثير ذعر رجل شاهد.. لحظة الهجوم الإرهابي على كنيسة في باكستان شاهد.. أخطر لعبة ملاهٍ في العالم شاهد.. نمر غاضب يثير فوضى في حفل زفاف شاهد.. شاب ثري يقود سيارته الفارهة بسرعة خطيرة فيسبوك المرأة والطفل بالفيديو والصور.. فنانة أبها في تشكيل المعادن تسرد نجاحها لـ”المواطن” في ليلة باردة معرض تثقيفي عن سرطان الثدي في القرى بالباحة التوعية بسرطان الثدي بالتعاون مع المركز التخصصي وجمعية زهرة تعلمي طريقة تنمية الحاسة السادسة لديك بسهولة آسيا جبار المناضلة الروائية الجزائرية في بؤرة الضوء .. لم تنل نوبل لكنّها فازت بالقلوب