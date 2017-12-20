فيسبوك يدعو النساء لمزيد من التعليقات والمشاركات

المواطن - متابعة

لا تزال الاتهامات تلاحق شبكة فيسبوك ذات الانتشار الواسع حول تسببها في نشر المشاعر السلبية.

وردت الشركة على هذه الاتهامات بالقول إن المشكلة ليست في فيسبوك ولكن في التعليقات والمشاركات التي يقوم بها مستخدمو الشبكة.

ونصح فيسبوك مستخدميه من الجنسين خاصة النساء إلى التفاعل بشكل إيجابي لتلافي مشاعر الإحباط والمشاعر السلبية التي قد تطرأ عليهن نتيجة قراءة مشاركات معينة أو مشاهدة منشورات بعينها.

وقال فيسبوك في مدونة تابعة له إنه رغم الأدلة على أن الموقع قد يؤثر سلبًا على المزاج العام، فإن طريقة استخدامه هي التي تحدد مدى تأثيره على الشخص.

وأضاف فيسبوك أنه يمكن التغلب على سلبيات الموقع عن طريق زيادة الاستخدام والتفاعل بشكل إيجابي.

لكنّ خبيرًا في وسائل التواصل الاجتماعي قال إن الطريقة التي صُمم بها فيسبوك تجعل من الصعب استخدامه بطرق أفضل.

ويعمل فيسبوك الآن على تطوير الموقع بالشكل الذي يساعد الناس على المشاركة النشطة بدلاً من أن يكونوا مجرد متفرجين.







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