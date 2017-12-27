فيسبوك يسدل الستار على إعلام حزب الله الإرهابي بإغلاق صفحته

المواطن ـ رقية الأحمد

أعلن الإعلام الحربي المركزي، التابع لما يسمى بـ”حزب الله”، الأربعاء 27 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أنَّ موقع فيسبوك قد أغلق صفحته.

وأوضح، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أنّه “أغلقت إدارة فيسبوك صفحة الإعلام الحربي المركزي”، زاعمًا أنَّ ذلك يأتي “في إطار الهجمة التي تقوم بها جهات عديدة على المنصات الإعلامية المقاومة”.

يذكر أنَّ حزب الله، حوّل لبنان، إلى ممر للإرهاب الإيراني، فضلًا عن دوره الذي يلعبه في دول عربية عدة، مستخدمًا السلاح الذي يمتلكه في وجه اللبنانيين والعرب عمومًا.







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