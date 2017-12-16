فيلم الردع السعودي.. هيبة قوّاتنا الباسلة في التصدّي للأطماع الخارجية بـ5 دقائق

المواطن ـ رقية الأحمد:

تحت عنوان “الردع السعودي”، تمكّن مجموعة من الشباب الوطني، من محاكاة هيبة القوات المسلحة السعودية، وما تملكه من مقومات ردع ضد الأطماع الخارجية، لاسيّما تهديدات إيران التي تتربّص بالمملكة العربية السعودية.

وفي خمس دقائق فقط، جسَّد الفيلم، هيبةَ جيشنا الوطني، وتطرق للعديد من المعلومات المهمة حيال منظومة الردع التي تمتلكها السعودية برًّا وبحرًا وجوًّا.

ويحكي الفيلم، الذي دشن حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الجمعة 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مع وسم “فيلم قوة الردع السعودي”، جانبًا من الواقع العملياتي للكيفية التي تعمل بها القوات المسلحة السعودية في إدارة المنظومة العسكرية عمومًا.

ويكشف الفيديو عن أحدث المنظومات التسليحية للقوات المسلحة، من أسلحة وطائرات وسفن ودبابات نوعية وإستراتيجية، فضلًا عن منظومة الصواريخ الإستراتيجية “رياح الشرق” التي يتجاوز مداها 12 ألف كيلومتر، وتستطيع بذلك المدى بلوغ القواعد العسكرية الإيرانية ومفاعلاتها النووية.

ويستعرض الفيلم قدرة المقاتلات العسكرية الجوية من طراز F15 والتايفون والتورنيدو والأواكس، إضافة إلى دبابات أبرامز الإستراتيجية، والفرقاطات البحرية ذات التسليح العالي، ومنظومة الدفاع الجوية المتمثلة ببطاريات “الباتريوت”.







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