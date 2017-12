في أوهايو.. أطلق النار في المستشفى وانتحر

المواطن - متابعة

أطلق مجهول النار في مستشفى وسط مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأميركية، أمس الأربعاء.

وأكدت مديرية شرطة سينسيناتي على صفحتها في موقع “تويتر”، أن أحد حراس المستشفى أصيب بجروح أثناء الحادث، وأن الجاني أطلق النار أيضًا على شرطي، لكنه لم يصبه.

@CincyPD Criminal Investigations Section is on scene in the 3200 block of Burnet Ave. UC Security Officer shot, non-lifethreatening injuries. CPD officer was shot at but not injured. Suspect is deceased due to an apparent self-inflicted gunshot wound. Scene is stabalized. pic.twitter.com/dDKCl06bW3

— Cincinnati Police (@CincyPD) December 20, 2017