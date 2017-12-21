في أوهايو.. أطلق النار في المستشفى وانتحر

في أوهايو.. أطلق النار في المستشفى وانتحر

2017/12/21
الساعة 3:42 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أطلق مجهول النار في مستشفى وسط مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأميركية، أمس الأربعاء.

وأكدت مديرية شرطة سينسيناتي على صفحتها في موقع “تويتر”، أن أحد حراس المستشفى أصيب بجروح أثناء الحادث، وأن الجاني أطلق النار أيضًا على شرطي، لكنه لم يصبه.

 

 

ولفتت الشرطة إلى أن المشتبه به قتل، مرجحة أنه انتحر.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن الحادث وقع في قسم مخصص لتقديم الخدمات الطبية العاجلة لأشخاص مختلين نفسيًّا.


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