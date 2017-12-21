في اتصال هاتفي.. تيريزا ماي تؤكد للملك ضرورة تنبيه العالم لدور إيران التخريبي 

المواطن - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًّا، أمس، بدولة رئيسة وزراء المملكة المتحدة، تيريزا ماي.

وقد أعربت دولتها خلال الاتصال عن إدانة المملكة المتحدة لمحاولة ميليشيا الحوثي الانقلابية استهداف مدينة الرياض أول أمس بصاروخ باليستي، وأكدت لخادم الحرمين الشريفين حرص المملكة المتحدة على أمن المملكة والمنطقة، وضرورة تنبيه المجتمع الدولي لدور النظام الإيراني التخريبي المهدد للسلم والاستقرار في المنطقة.

وتم خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة من عمليات إنسانية وإغاثية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.







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