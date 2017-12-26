في العوالي.. ضبط مستودع لتخزين مياه زمزم وبيعها للبساطين

المواطن - المدينة المنورة

ضبطت بلدية العوالي التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، مستودعًا تم استخدامه لتخزين عبوات مياه زمزم بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية ليتم بيعها للبساطين.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم التحفظ على المضبوطات، وإحالة العمالة المخالفة للجهات الأمنية ضمن حملة وطن بلا مخالف.

وفي سياق متصل، صادرت أمانة الأحساء 8 أطنان خضار وفواكه من العمالة الجائلة أمام المساجد وتسليمها للجمعية الخيرية للطعام (إطعام)؛ نظرًا لما يتسبب ذلك في إعاقة الحركة المرورية، فضلًا عن التشويه البصري بالقرب من الجوامع والمساجد.







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