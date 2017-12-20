في جدة.. مصرع وإصابة 6 إثر حادث انقلاب مروع

المواطن - وليد الفهمي - جدة

لقِيَ شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرون، إثر حادث انقلاب وقع مساء اليوم بطريق الساحل كوبري الخمرة باتجاه الغرب جنوب جدة.

وأكد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة تَلَقّت، مساء اليوم الأربعاء، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب عربة غرب كبري الخمرة.

وتابع أنه على الفور انتقلت 5 فِرَق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة والقائد الميداني سعود بن قاسم القرني إلى موقع الحادث، ليجدوا حالة وفاة و5 مصابين؛ إصابتان خطيرتان وإصابتان متوسطتان وإصابة عولجت بالموقع، وتم تقديم العناية الطبية اللازمة لهم بالموقع.

ولفت إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام بجدة.







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