قبيل جلسة علاجها الأخيرة.. ياسمين غيث تشجّع الإنسان وتواصل معركتها مع السرطان

المواطن ـ رقية الأحمد:

كشفت الفنانة الشابة ياسمين غيث، عن اللحظات الأخيرة، لآخر جلسة إشعاع تخضع لها، في إطار علاجها من مرض السرطان.

وفاجأت الممثلة الشابة، متابعيها على موقع “إنستغرام”، بظهورها مُتعَبة، ومعها بالونات وورد، موجهة رسالة مؤثرة لجمهورها، قالت فيها: “طلب منّي كتير أكتب بالعربي، بحاول أهو يا رب يعجبكم”.

وأضافت: “ساعات بنبقى لازم نواجه الحياة، ولازم نجبر على اختيارات ممكن نكون مش عايزنها، ممكن تتعبنا قوي، بس هي دي سُنّة الحياة”.

وتابعت: “فاكرين لما كنت بقول لكم اختاروا تعيشوا مبسوطين، اختاروا اللي يفرحكم، أنا لسة عند كلامي، بس مش دايمًا اللي بيفرحنا بيفرح الناس، وساعات الحياة بتفرض عليك الاختيار اللي هيفرح الناس مش هيفرحكم أنتوا حاولوا تصمدوا لغاية ما توصلوا للي هيفرحكم، في يوم من الأيام هتوصلوا إن شاء الله”.

وكانت غيث شاركت تجربتها ومعاناتها مع مرض السرطان بكل جرأة، خلال أحداث مسلسل “حلاوة الدنيا”، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي مع النجمين ظافر العابدين وهند صبري.







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