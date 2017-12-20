قرار الأهلي النهائي حول التفريط في نجمه المصري

المواطن - محمد سمعة

أبدى الأوكراني سيرجي ريبروف المدير الفني لفريق الأهلي رغبته في التخلص من المصري محمد عبد الشافي ظهير أيسر الراقي في فترة الانتقالات الشتوية .

ويُذكر أن ريبروف يعتمد على اللاعب منصور الحربي في منطقة المدافع الأيسر بدلًا من عبد الشافي .

ولا ترغب إدارة الأهلي في التفريط في عبد الشافي خاصة بسبب احتياج الراقي له خلال الفترة المقبلة .

وقدم عبد الشافي موسمًا رائعًا مع الأهلي في موسم 2015-2016 حينما توج الفريق بلقبي دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين .

انضم عبد الشافي للنادي الأهلي قادمًا من فريق الزمالك المصري .







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