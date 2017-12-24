قرار مهم في خليجي 23 بعد انسحاب الأخضر من المؤتمر الصحفي

المواطن - محمد سمعه

قررت اللجنة المنظمة ببطولة خليجي 23 لكرة القدم عدم وضع أي شعار لأي قنوات فضائية على مكبرات الصوت؛ لمنع تكرار حادثة انسحاب الوفود من المؤتمرات الصحفية.

وكان الوفدان السعودي والإماراتي قد انسحبا من المؤتمر الصحفي؛ لوجود قنوات قطرية غير مرغوب فيها.

ونجحت اللجنة المنظمة لخليجي 23 في إيجاد حل للمشكلة عن طريق الاتفاق على عدم وضع أي شعار على أي مكبر صوت تابع لأي قناة؛ حتى لا ينسحب أي منتخب من المؤتمر الصحفي في المستقبل.

يُذكر أن المنتخب السعودي والإماراتي كانا قد أعلنا عن انسحابهما من بطولة خليجي 23 عندما كانت قطر ستتولى استضافتها، ولكن عندما انتقلت البطولة من قطر إلى الكويت وافق المنتخبان السعودي والإماراتي على المشاركة فيها.







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