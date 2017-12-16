قرقاش: الحوثي ينفق أموال اليمن على محازبيه ودعم ميليشياته الإرهابية

المواطن - الرياض

أكد د. أنور قرقاش‏، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن الحوثي في تمسكه بالسلطة في صنعاء يتمسك بسيطرته على دخل الدولة الذي يُقَدَّر بين ٣.٥ إلى ٥ مليارات دولار سنويًّا، أموال تنفق على محازبيه فقط، وعلى دعم ميليشياته الإرهابية، المال جزء أساسي في المشهد.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، أن الدراسات تشير إلى أنه وبرغم الحرب فإن استيراد السيارات في مناطق سيطرة الحوثي وبناء المساكن لمحازبيه تشهد طفرة كبيرة، التمويل بطبيعة الحال من خزينة الدولة المنهوبة.

وتابع قرقاش: إنه مع التصفية الجارية للمؤتمر وعناصره في مناطق سيطرة الحوثي ستغدو ملامح النهب الواسع لمقدرات الدولة واضحة، غطاء الشراكة السابق انكشف، وستتضح التكلفة المالية لانقلاب الميليشيا الإرهابية.







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