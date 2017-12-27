قرقاش: العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقرة

المواطن - الرياض

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أن التنافس الجيوستراتيجي الجاري في المنطقة يتطلب بصورة ملحة تعزيزَ المحور العربي وعمودية الرياض والقاهرة، التنافس الإقليمي على العالم العربي حائط صده عربي، مضيفاً أن العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقرة.

وأضاف قرقاش في سلسلة تغريدات عبر حسابه بـ”تويتر”: “هناك محاور إقليمية عدة تتقاطع في رغبتها بتوسيع نفوذها على حساب العالم العربي، أطماعها تغطيها الطائفية والحزبية، والرد العربي مطلوب وعبر تكاتف وتعاون وتنسيق يدرك أبعاد ما يجري”.

وتابع: “النظام العربي في مأزق والحل في التعاضد والتكاتف والتعاون أمام الأطماع الإقليمية المحيطة، المنظور الطائفي والحزبي ليس بالبديل المقبول، والعالم العربي لن تقوده طهران أو أنقرة؛ بل عواصمه مجتمعة”.







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