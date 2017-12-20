قمة سعودية فلسطينية بالرياض لبحث تطورات الأوضاع في القدس

المواطن - واس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -في قصره بالرياض اليوم جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وجدد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – خلال جلسة المباحثات التأكيد على مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما جرى خلال الجلسة بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير الوزير المرافق، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

كما حضرها من الجانب الفلسطيني، معالي رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار فخامة الرئيس مصطفى أبو الرُّب، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا.







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