قيادات المؤتمر في ذمار تدعم الشرعية ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية

المواطن - متابعة

دعت قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظة ذمار، إلى دعم الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وناشدت قيادات المؤتمر في المحافظة سرعة الالتفاف خلف الترتيبات التي تجريها الحكومة الشرعية، الهادفة إلى توظيف الحزب للمهمة الأساسية المتمثّلة في استعادة الدولة من الميليشيات الحوثية الإيرانية.

ودعا المجتمعون في محافظة ذمار إلى شجب واستنكار تحالف بعض القيادات مع الانقلابيين، ودعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية، والانضمام للشرعية، والتخلي عن ميليشيات لا يهمها اليمن وشعبه، بقدر ما يسعون إلى تنفيذ أوامر طهران التي تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.







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