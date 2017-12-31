قيادة المرأة للسيارات تتصدر قائمة مجلس العلاقات الخارجية الأميركية لأحداث 2017

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

لا يزال قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بشأن السماح للمرأة بقيادة السيارات بدءاً من يونيو المقبل، يحصد الإشادات الدولية بشكل واضح على المستوى العالمي، فبعد سلسلة من التقارير الإعلامية التي تناولت مزايا القرار وفوائده الاقتصادية على المملكة، اختار مجلس العلاقات الخارجية الأميركية، المعني بتحليلات السياسات الدولية، قرار قيادة المرأة السعودية للسيارات ضمن قائمتها للأحداث التي استحقت المتابعة في 2017.

وعرض المجلس الأميركي قائمته، مبرزة قرار قيادة المرأة السعودية للسيارات ضمن سلسلة من التغيرات الإيجابية على المستوى الاجتماعي في الشرق الأوسط، مشيدًا بالعائد الاجتماعي والاقتصادي الذي سيعود على الرياض من القرار.

وتناولت قائمة مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، مجموعة كبيرة من الأحداث والحملات التي استحقت المتابعة في العالم، والتي كان من بينها حملة “وأنا أيضًا” المكافحة لظاهرة التحرش الجنسي على مستوى العالم، والتي كان لها تأثير واضح وانتشار واسع في أساليب مقاومة تلك الظاهرة.

وشملت القائمة تولي عدد من الأمور والأحداث المتعلقة بالمرأة، على رأسها ظهور السيدات في المناصب القيادية على مستوى العالم، على غرار تولي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ولاية ثالثة على رأس قيادة البلاد، إضافة إلى جاكيندا أديرن في منصب رئيس الحكومة بنيوزيلاندا؛ لتكون بذلك أصغر من يتولى هذا المنصب على مدار 150 عاماً.

يُذكر أن القرار الذي أتخذه خادم الحرمين في سبتمبر الماضي، لاقى قبولاً عالمياً ومحلياً واضحين، لا سيما في ظل إصرار المملكة على اتباع نمط أكثر تفاعلاً مع رؤية 2030 الشاملة، والتي تهدف تتضمن توسيع نطاق مشاركة المرأة الاجتماعية وفي سوق العمل بشكل رئيسي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :