قياس يتيح اختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها

المواطن - واس

أتاح المركز الوطني للقياس، التابع لهيئة تقويم التعليم، على موقعه الإلكتروني اختبار اللغة العربية المقنن لغير الناطقين بها، وجعله متاحاً للجهات المستفيدة كالجامعات ومعاهد تعليم اللغة العربية، من أجل استفادتها في تحديد مستوى الطلاب والطالبات من دارسي اللغة.

ويأتي ذلك إسهامًا من المركز في دعم اللغة العربية، واحتفاءً باليوم العالمي للغة العربية.

وأوضح المركز أنه يمكن لأي جهة داخل المملكة وخارجها التسجيل في صفحة الاختبارات اللغوية بموقع قياس (هنا)، للحصول على هذه الخدمة المجانية.

من جانب آخر قدم مدير إدارة الاختبارات اللغوية بالمركز الوطني للقياس الدكتور عبدالرحمن الشمراني، عرضًا عن اختبار اللغة العربية المقنن لغير الناطقين بها في الندوة العلمية الثانية بعنوان “تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتعلمها: من التعدد والتنوع إلى توحيد المعايير” التي نظمها الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية وعقدت في مدينة الرباط بالمملكة المغربية خلال الفترة 20-21 /12 /2017 م، حيث شارك المركز في تأليف كتاب تنشره اليونسكو عن اللغة العربية ضمن خطة “آرابيان” الدولية لتنمية الثقافة العربية بدعم من صندوق برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم اللغة العربية في اليونسكو.

يُذكر أن المركز الوطني للقياس يحتفي باليوم العالمي للغة العربية، من خلال إسهاماته في خدمة العربية على مدار العام، حيث يقدم 82 اختبارًا باللغة العربية عدا اختبارين باللغة الإنجليزية.







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